Toter und Vermisste nach Explosion auf Insel Jersey

Bei einer größeren Explosion mit anschließendem Feuer in einem Wohnblock auf der Insel Jersey im Ärmelkanal ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Personen seien nach der nächtlichen Detonation in Jerseys Hauptstadt Saint Helier ins Krankenhaus gebracht worden, etwa ein Dutzend Bewohner würden weiterhin vermisst, sagte Polizeichef Robin Smith am Samstagvormittag auf einer Pressekonferenz.

Die genaue Vermisstenzahl lasse sich wegen der Zerstörung des Gebäudes schwer beziffern. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht worden, Einsatzkräfte aber weiter am Einsatzort, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Kanalinseln Jersey und Guernsey liegen vor der französischen Küste. Sie sind kein Teil des Vereinigten Königreichs, sondern unterstehen als sogenannter Kronbesitz direkt dem britischen Königshaus.