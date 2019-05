Totes Baby in Stuttgarter Wohnung entdeckt: Mutter verhaftet

In einer Wohnung in Stuttgart ist ein toter Säugling entdeckt worden. Die Mutter des zwei Monate alten Mädchens wurde festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte der Vater des Kinds in der Nacht gegen 2.00 Uhr den Rettungsdienst alarmiert, als er das leblose Mädchen fand.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Kinds feststellen. Die 29 Jahre alte Mutter geriet in Verdacht und wurde noch in der Wohnung festgenommen. Sie soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Todesursache und die Hintergründe waren zunächst unklar. Quelle: Apa/Ag.