Tourist bei Überfall im Kruger-Nationalpark getötet

Eigentlich sollte es ein entspannter Urlaub in einem der schönsten Nationalparks Afrikas werden. Auf dem Weg in den Kruger-Nationalpark jedoch gerieten vier deutsche Touristen in ihrem Auto in einen versuchten Raubüberfall, der für den 67-jährigen Fahrer der Gruppe tödlich endete. Als sich die Touristen weigerten, das Auto zu verlassen und die Türen verriegelten, habe ein Täter das Feuer auf den Fahrer des Wagens eröffnet.

SN/APA/AFP/WIKUS DE WET Kriminelle hatten es auf das Auto der Urlauber abgesehen