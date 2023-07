Tourist entschuldigte sich für zerkratzte Wand im Kolosseum

Ein in Großbritannien lebender Bulgare, der vergangene Woche eine Wand im berühmten Kolosseum in Rom zerkratzt hat, hat sich in einem Brief an die Staatsanwaltschaft Rom und an den Bürgermeister Roberto Gualtieri entschuldigt. "Ich möchte mich bei den Italienern und der ganzen Welt von ganzem Herzen und aufrichtig für den Schaden entschuldigen, den ich einem Gut zugefügt habe, das ein Erbe der gesamten Menschheit ist", schrieb der 27-Jährige.

BILD: SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Wusste demnach nicht, dass es sich um solch antikes Monument handelte