Rom füllt seine Gemeindekassen mit Strafen, die Touristen zahlen müssen, wenn sie beim Baden in den Brunnen der Stadt erwischt werden. 900 Euro Strafe zahlte ein US-Ehepaar, das in den Trevi-Brunnen gestiegen war, wie die römische Tageszeitung "Il Messaggero" am Montag berichtete. Wenige Stunden zuvor musste ein russischer Tourist 450 Euro zahlen, weil er im Trevi-Brunnen badete. Bestraft wurde auch ein Rumäne, der seine Initialen auf dem Marmor des Beckens eingraviert hatte.

Quelle: SN, Apa