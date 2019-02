Touristen müssen zahlen: Wie Städte mit dem Massenansturm umgehen

In immer mehr europäischen Städten wird der Tourismus zum Problem. Venedig plant nun Eintrittsgeld für Tagestouristen. Rechtlich spricht nichts dagegen.

Viele Touristen bringen nicht nur Geld. Die Folgen sind auch überfüllte Städte, Müll, Umweltschäden, steigende Mieten und der Verlust von Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner. In Europa kämpfen viele Städte gegen den sogenannten Overtourism. Venedig stellte Ende April Drehkreuze auf, um am langen Wochenende um den 1. Mai den Massenandrang von Touristen an Orten wie Markusplatz und Rialtobrücke zu regeln.