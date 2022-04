Touristen nach Bad im Trevi-Brunnen in Rom bestraft

Zwei niederländische Touristen haben im berühmten Trevi-Brunnen ein teures Bad genommen: Die Männer bekamen eine Strafe von 1.000 Euro aufgebrummt. Die 30-Jährigen seien am Freitagnachmittag in Roms Top-Sehenswürdigkeit gestiegen, bestätigte die Polizei. Sie hofften, im Trubel der am Brunnen versammelten Touristen von der Polizei nicht gesehen zu werden, die das barocke Monument bewacht.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Barockes Monument lockt Touristen an