Touristenort Cervinia behält nach Protest seinen Namen

Cervinia, eine der bekanntesten Bergortschaften in den italienischen Alpen unweit des Matterhorns, behält ihren Namen nun doch. Nach heftigem Protest in ganz Italien ruderten die Gemeinde Valtournanche und die Region Aostatal, zu denen Cervinia gehört, zurück und beschlossen, dass der Ort seinen bisherigen Namen nicht ablegen wird. Die 700-Seelen-Ortschaft auf 2.000 Meter Höhe im norditalienischen Aostatal wird künftig daher nicht Le Breuil heißen.

Das hätte sich abgeleitet vom Namen des Beckens "Conca del Breuil", in dem die Ortschaft liegt. Die Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses, den "faschistischen Ortsnamen" Cervinia zu streichen und für den bekannten Skiort nur mehr den historischen Ortsnamen Le Breuil zu verwenden, hatte in der italienischen Öffentlichkeit viel Staub aufgewirbelt.

Proteste der Einwohner, die von der Entscheidung scheinbar keine Kenntnis hatten, die Kritik vieler Politiker und die Aussicht, mit vielen Millionen Euro die weltbekannte Skidestination neu bewerben zu müssen, zwangen die Gemeinde und die autonome Region Aosta zum Zurückrudern. Der Beschluss wurde von der italienischen Tourismusministerin Daniela Santanché begrüßt. "Ich bin glücklich, dass Gemeinde und Region zurückgerudert haben. Cervinia ist ein Name, der international bekannt ist und auf den wir in Italien alle stolz sind", so die Ministerin auf der Plattform X am Freitag.

Cervinia entstand Anfang des 20. Jahrhunderts und ist heute neben Courmayeur das bekannteste Touristenzentrum im Aostatal an der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Le Breuil ist der französische Name, der während des faschistischen Regimes in den 1930er-Jahren in Cervinia "italianisiert" wurde.

Auf Druck des ehemaligen Bürgermeisters Jean-Antoine Maquignaz, Eigentümer eines der bekanntesten Hotels der Gegend, wurde die Rückkehr zum ursprünglichen Namen beschlossen. Im April hatte der damalige Gemeinderat der Gemeinde Valtournenche, zu der die bekannte Skidestination gehört, dafür gestimmt hatte, den Doppelnamen von "Breuil-Cervinia" in "Le Breuil" zu ändern.

Als diese Woche bekannt wurde, dass alle Straßenschilder geändert werden und sich alle Einwohner ihre Ausweise neu ausstellen lassen müssen, brach ein Sturm der Entrüstung los. Dies veranlasste die Gemeinde Valtournanche, ihren Beschluss zu überdenken.