trashtag bei vollen Mistsackerln: Vernünftige Instagram-Challenge verleitet zum Müllsammeln

Sie stehen an vermüllten Stränden, auf Festivalwiesen voll Party-Resten oder in verunreinigten Straßengräben - und posten Fotos vom Vorher-Nachher-Zustand. Was junge Leute bei der Trashtag-Challenge zuwege bringen, ist für eine virale Aktion auf Social Media beachtlich. Die SN haben beeindruckende Postings gesammelt.