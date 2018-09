Traudl Hecher-Görgl - die erfolgreiche Ex-Skirennläuferin wird 75

Waltraud Hecher-Görgl feiert am Freitag (28. September) ihren 75. Geburtstag. Als "Traudl" Hecher war die Tirolerin in den 1960er-Jahren eine der besten und erfolgreichsten Alpinski-Rennläuferinnen der Welt. Abfahrts-Bronze bei den Olympischen Spielen 1960 in Squaw Valley sowie 1964 in Innsbruck waren die herausragenden Ergebnisse der Wahl-Steirerin, die heute wieder in ihrem Geburtsort Schwaz lebt.

Mit Elisabeth und Stephan Görgl haben zwei ihrer drei Kinder selbst erfolgreiche Ski-Karrieren hingelegt. Stephan gewann zwei Weltcuprennen, Elisabeth gleiche sieben. Zudem wurde die wie alle Görgl-Kinder in Bruck an der Mur geborene Steirerin 2011 in Garmisch-Partenkirchen Doppel-Weltmeisterin (Abfahrt, Super-G), nachdem sie 2010 in Vancouver wie einst ihre Mutter zwei Olympia-Bronzemedaillen (Abfahrt, Riesentorlauf) erobert hatte. Wie Stephan hat auch Elisabeth ihre aktive Renn-Karriere mittlerweile beendet.

Die am 28. September 1943 in Schwaz geborene Traudl Hecher war eine Große ihrer Zeit. Mit Olympia-Bronze in den USA avancierte die 16-Jährige zur damals jüngsten alpinen Medaillengewinnerin der Geschichte. Zehn nationale Meistertitel sowie über 50 internationale Rennsiege - inklusive Kitzbühel-Abfahrtssieg und Hahnenkamm-Titel - stehen auf ihrer Erfolgsliste. Den Weltcup, in dessen erster Saison sie 1966/67 Platz sieben belegte, hätte sie in den Jahren davor mehrmals und zum Teil überlegen gewonnen. 1967 trat Hecher mit nur 24 Jahren etwas überraschend zurück.

Gemeinsam mit ihren Kindern hat die einstige Handelsschülerin, modeinteressierte Designerin und Schneidermeisterin (Modeschule Hetzendorf) eine künstlerische Ader. Die 2017 mit 36 Jahren zurückgetretene Tochter "Lizz" arbeitet neben ihrer Ausbildung zum Fitness-Coach auch an einer Gesangs-Karriere und veröffentlicht demnächst eine weitere Single.

Hecher-Görgl, die auch leidenschaftlich gerne am Spinnrad sitzt, ist mittlerweile zweifache Großmutter. Von ihrer Wohnung in Schwaz aus kann sie das im Karwendel stehende Hecher-Haus sehen, in dem sie aufgewachsen ist.

Quelle: SN, Apa