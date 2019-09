Trauer nach SUV-Unfall mit vier Toten in Berlin

Nach dem Unfall mit vier Toten Fußgängern in Berlin haben am Samstagabend mehrere hundert Menschen mit einer Mahnwache der Opfer gedacht. Vier Minuten schwiegen sie am Unfallort - je eine Minute für jedes Todesopfer. Den ganzen Tag über hatten Anrainer Blumen und Kuscheltiere auf dem Gehweg abgelegt und Kerzen aufgestellt.

SN/apa (dpa) Die Polizei machte noch keine Angaben zu der Unfallsursache