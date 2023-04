Trauer um letzte Panda-Bärin des Zoos von Chiang Mai

Der Zoo der nordthailändischen Stadt Chiang Mai hat seinen letzten Riesenpanda verloren: Die von China ausgeliehene Bärin Lin Hui sei in den frühen Morgenstunden gestorben, teilte Zoodirektor Wutthichai Muangman am Mittwoch mit. Demnach litt die 21-jährige Bärin am Dienstag plötzlich an Nasenbluten. Am Abend habe sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert und trotz aller Bemühungen sei sie nicht mehr zu retten gewesen.

BILD: SN/APA/PORNCHAI KITTIWONGSAKUL Foto aus 2005 zeigt bessere Zeiten