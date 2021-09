Trauerfeier für Gabby Petito in den USA

Abschied von Gabby Petito: Zahlreiche Menschen haben am Sonntag bei einer emotionalen Trauerfeier in der Nähe von New York der getöteten 22-Jährigen gedacht. Ihr Vater Joseph Petito beschrieb seine Tochter in seiner Grabrede in Holbrooke auf Long Island laut CNN als "glückliches Mädchen", zu dem sich die Menschen hingezogen gefühlt hätten. "Ich möchte, dass Sie sich von Gabby inspirieren lassen." Die Leiche der 22-Jährigen war vor gut einer Woche in Wyoming entdeckt worden.

SN/APA/AFP/GETTY/STEPHANIE KEITH Die genauen Hintergründe des Falles sind weiter unklar