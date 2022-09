Trauerfeiern fortgesetzt: Königspaar fliegt nach Edinburgh

In Großbritannien werden am Montag die Feierlichkeiten zu Ehren der verstorbenen Königin Elizabeth II. fortgesetzt. In der Früh besuchen König Charles III. und seine Frau Camilla das Parlament in London, wo sie die Beileidsbekundungen beider Parlamentskammern entgegennehmen. Anschließend fliegt das Königspaar nach Edinburgh.

SN/APA/AFP/LISA FERGUSON Edinbrugh ist am Montag der Hauptschauplatz des Geschehens