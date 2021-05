Trennung nach 27 Jahren Ehe

Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden. Sie sind nicht das erste wohlhabende Paar, das getrennte Wege einschlägt. Häufig ging es bei der Scheidung auch um sehr viel Geld.

Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda lassen sich nach 27 Ehejahren scheiden. Das erklärten der Multimilliardär und seine Frau in einer identischen Stellungnahme über Twitter. Sie planen, privat getrennte Wege zu gehen, wollen aber die Arbeit der einflussreichen Gates-Stiftung zusammen fortsetzen. "Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden", schrieben sie am Montag. Die Gates-Stiftung gehört zu den wichtigsten Gebern im Bereich Gesundheitsvorsorge und Entwicklungszusammenarbeit.

Bill Gates, der 1975 ...