Tropensturm "Eta" gewinnt an Kraft und steuert auf Kuba zu

Nach schweren Unwettern in Mittelamerika und Mexiko mit Dutzenden Toten und Vermissten hat Tropensturm "Eta" Kurs auf Kuba genommen. "Ab heute Abend werden die Winde mit tropischer Sturmstärke zunehmen, zwischen 95 und 115 Kilometer pro Stunde in der Zentralregion Kubas", schrieb das "Institut für Meteorologie der Republik Kuba" (Insmet) am Samstagabend (Ortszeit). Böen könnten 150 Kilometer pro Stunde erreichen. "Eta" soll am Sonntag über Kuba hinwegfegen.

SN/APA (AFP)/ESTEBAN BIBA Der Tropensturm hat bereits viel Schaden angerichtet