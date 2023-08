Tropensturm "Hilary" trifft in Mexiko auf Land

Der Pazifik-Tropensturm "Hilary" ist auf seinem Weg in Richtung des US-Bundesstaats Kalifornien in Nordwestmexiko auf Land getroffen. Der Sturm hatte sich zuvor abgeschwächt und war vom Hurrikan zum Tropensturm herabgestuft wurde. Er erreichte die Küste von Baja California, wie der mexikanische Wetterdienst am Sonntag mitteilte und sehr starken bis schweren Regen für die Halbinsel und den Nordosten des Landes sowie starke Winde und hohe Wellen vorhersagte.

BILD: SN/APA/AFP/DAVID SWANSON Aufziehender Sturm in Palm Springs, Kalifornien