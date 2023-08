Tropensturm "Khanun" wütet in Südkorea - ein Toter

Die Ankunft des Taifuns "Khanun" in Südkorea hat zu Überflutungen, Erdrutschen und Gebäudeschäden geführt. Mindestens ein Mensch kam in der südöstlichen Großstadt Daegu ums Leben, wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag berichtete. Der 67-jährige Mann sei an einem überfluteten Fluss bewusstlos gefunden und später für tot erklärt worden. In Daegu werde zudem eine Person vermisst, die mit einem Rollstuhl in einen über die Ufer getretenen Fluss gefallen sei.

BILD: SN/APA/AFP/ANTHONY WALLACE 'Khanun' erreichte Hafenmetropole Busan