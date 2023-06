Trümmerfeld unweit der "Titanic": Teile der vermissten "Titan"?

Ein Experte für Schiffsbergungen ist sicher, dass das bei der Suche nach der "Titan" entdeckte Trümmerfeld von dem vermissten Tauchboot stammt. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Den fünf Männern im vermissten Tauchboot "Titan" kann nach tagelanger erfolgloser Suche wohl nur noch ein Wunder helfen. Am Donnerstag teilte die US-Küstenwache mit, ein Tauchroboter sei im Einsatzgebiet auf ein "Trümmerfeld" gestoßen. Experten werteten die Informationen nun aus, twitterte die Behörde, ohne weitere Angaben zu machen. Sollte das Gefährt noch intakt sein, dürfte mittlerweile nach Schätzungen der Behörden der Sauerstoff an Bord ausgegangen sein.

Ob es sich um Trümmerteile des vermissten Tauchboots handelte, war zunächst unklar. Auch rund um das berühmte Wrack der "Titanic", zu dem die Abenteurer unterwegs waren, erstreckte sich über rund einen Kilometer ein Trümmerfeld. Wenige Stunden zuvor hatten sich die Retter noch hoffnungsvoll gezeigt. "Es ist immer noch eine aktive Such- und Rettungsmission", sagte John Mauger, der Chef der Küstenwache im Nordosten der USA, zu Sky News.

Ein Experte für Schiffsbergungen ist sicher, dass das bei der Suche nach der "Titan" entdeckte Trümmerfeld von dem vermissten Tauchboot stammt. David Mearns berief sich in Gesprächen mit den Sendern BBC und Sky News am Donnerstag auf Aussagen, die der Präsident des "Explorers Club" in einer WhatsApp-Gruppe gemacht habe. In der Vereinigung sind Forschungsreisende zusammengeschlossen, auch zwei "Titan"-Insassen sind Mitglieder. Mearns sagte, zu erkennen seien der sogenannte Landerahmen sowie die hintere Abdeckung des Tauchboots. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Für 96 Stunden sollte der Sauerstoff an Bord des vermissten Tauchboots "Titan" nach Angaben der Betreiber Oceangate Expeditions ausreichen. Nach Schätzungen der Rettungsmannschaften könnte sich dieses Zeitfenster nun geschlossen haben - Experten wiesen allerdings darauf hin, dass derlei Angaben nur eine ungenauen Wert darstellen.

Die Zeit diene höchstens als Richtwert, hieß es. So könnte auch jetzt noch Luft für die fünf Insassen vorhanden sein, falls es ihnen gelungen sei, Sauerstoff zu sparen, etwa indem sie sich wenig bis kaum bewegen.

"Wir wissen nicht, wie lange sie in Bezug auf den Sauerstoffgehalt tatsächlich durchhalten werden", sagte der Meeresforscher Simon Boxall von der Universität Southampton dem US-Sender NBC News. Bekannt sei nur, dass der kritische Zeitpunkt "unmittelbar bevorsteht". Der pensionierte britische Konteradmiral Chris Parry sagte dem Sender Sky News: "Ich fürchte, es sieht sehr düster aus." Selbst wenn die "Titan" gefunden würde, dauere es sehr lange, das Boot zu bergen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die fünf Insassen überleben, sei "verschwindend gering".

Bisher ist weder bekannt, wo sich die "Titan" genau befindet, noch ob das Tauchboot intakt ist. An Bord sind fünf Männer im Alter von 19 bis 77 Jahren. Mehrere Schiffe suchen im Atlantik nach dem verschollenen Tauchboot, das auf dem Weg zum Wrack der "Titanic" in rund 3.800 Metern Tiefe war. Der Kontakt ist seit Sonntagvormittag (Ortszeit) abgebrochen.

Auf der Suche nach dem verschollenen Tauchboot "Titan" erforschen die Rettungskräfte nun auch den Meeresboden. Ein Tauchgefährt des kanadischen Schiffs "Horizon Arctic" habe den Grund des Atlantiks erreicht, teilte die US-Küstenwache am Donnerstagmorgen (Ortszeit) mit. Auch ein ferngesteuertes Gefährt des französischen Forschungsschiffs "L'Atalante" werde für den Einsatz in großer Tiefe vorbereitet.

Angesichts von Berichten über schlechte Sicherheitsvorkehrungen für das vermisste Tauchboot "Titan" erwarten Experten Konsequenzen. "Es wird sicherlich eine Untersuchung nach dieser Katastrophe geben und deutlich striktere Regeln und Vorschriften werden eingeführt werden", sagte der Chef der auf "Titanic"-Ausstellungsstücke spezialisierten Firma White Star Memories, David Scott-Beddard, am Donnerstag dem Sender CNN.