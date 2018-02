Trump besuchte Verletzte nach Schulmassaker in Florida

Zwei Tage nach dem Massaker an einer Schule in Florida hat US-Präsident Donald Trump Überlebende im Krankenhaus besucht. Trump traf am Freitagabend mit seiner Frau Melania in der Klinik Broward Health North in Pompano Beach ein, wo einige Opfer der Bluttat behandelt werden. Er dankte den Ärzten, Notrettern und Pflegern für ihre "unglaubliche" Arbeit.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Präsident Trump mit First Lady Melania im Spital