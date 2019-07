Trump erklärte wegen Sturm "Barry" Notstand in Louisiana

In Erwartung von Tropensturm "Barry" hat US-Präsident Donald Trump den nationalen Notstand für den US-Bundesstaat Louisiana erklärt, um rasche Bundeshilfen zu ermöglichen. Teile von New Orleans, das vor 14 Jahren von Hurrikan "Katrina" schwer verwüstet worden war, standen bereits am Donnerstag nach heftigem Regen unter Wasser.

SN/APA (AFP)/MICHAEL MATHES Teile von New Orleans standen bereits unter Wasser