Trump-Fans sollen US-Präsidenten sein Kindheitshaus schenken

Ein US-Immobilienunternehmen geht ungewöhnliche Wege, um das Haus, in dem Präsident Donald Trump einen Teil seiner Kindheit verbrachte, zu veräußern: Das Unternehmen Paramount Realty rief die Fans des scheidenden Präsidenten am Dienstag auf, per Crowdfunding gemeinsam das Haus im New Yorker Stadtteil Queens für drei Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) zu kaufen und Trump als "Dankeschön oder Abschiedsgeschenk" zu überlassen.

SN/APA (AFP/Getty) Archivbild aus d Kindheitshaus von US-Präsident Trump in New York