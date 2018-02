Trump trifft sich nach Massaker mit Schülern und Lehrern

Eine Woche nach dem Massaker an einer Schule in Florida mit 17 Toten will sich US-Präsident Donald Trump mit Schülern und Lehrern treffen. Das geht aus der Wochenübersicht der Regierungszentrale hervor. Einzelheiten blieben aber auch am Tag vor dem Treffen offen. So erklärte das Weiße Haus zunächst nicht, wer an dem Treffen teilnehmen wird.

SN/APA (AFP)/RHONA WISE Bei dem Attentat starben 17 Menschen