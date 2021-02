Tscheche wagt Rekordversuch im Streckentauchen unter Eis

Der Tscheche David Vencl hat einen frostigen Weltrekordversuch im Streckentauchen unter Eis unternommen. In einem zugefrorenen Badesee bei Teplice in Nordböhmen habe er am Dienstag eine Entfernung von mehr als 80 Metern zurückgelegt, meldete die Nachrichtenagentur CTK. Der Sportler habe dabei keine Hilfsmittel wie Flossen genutzt und sei nur mit einer Badehose bekleidet gewesen. Für die Distanz brauchte er demnach eine Minute und 35 Sekunden.

SN/AFP/MICHAL CIZEK 80 Meter unter Eisdecke in Badehose