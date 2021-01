Tschechien kontrolliert Einreiseverbot mit Stichproben

In Tschechien gilt seit Samstag wegen der Corona-Pandemie ein fast völliger Einreisestopp für Ausländer. Dieser werde aber nur stichprobenartig kontrolliert, bestätigte das Polizeipräsidium in Prag der Deutschen Presse-Agentur. Feste Kontrollposten an den Grenzübergängen zu den Nachbarländern, darunter Österreich, seien nicht geplant. Am Samstag wurden 8.010 neue Coronafälle in Tschechien gemeldet, die Zahl der Todesopfer stieg auf 16.211.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Ein tschechischer Polizist an der Grenze zu Deutschland (Archivbild)