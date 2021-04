Tübingens Lisa Federle ist überzeugt von ihrem Coronaweg

Die Stadt in Baden-Württemberg steht für einen Sonderweg in der Virusbekämpfung. Doch nun droht er zum Irrweg zu werden. Die Initiatorin sieht ihr Ziel trotzdem erreicht.

Tübingen ist eine beschauliche Stadt: In der Altstadt reihen sich mittelalterliche Fachwerkhäuser aneinander, auf dem Neckar wippen Holzboote, umgeben von den sanften Hügeln der Schwäbischen Alb. In den Medien fiel der Name der 90.000-Einwohner-Stadt nur selten. Doch dann machte die Pandemie das schwäbischen Städtchen weltberühmt. Zunächst weil Amerikas Ex-Präsident Donald Trump angeblich dem Tübinger Pharma-Unternehmen CureVac eine Milliarde US-Dollar angeboten hatte, um sich den exklusiven Zugang zu dem dort entwickelten Corona-Impfstoff zu sichern. Später dann wegen ihres Sonderweges in der ...