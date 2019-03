Tunesischer Gesundheitsminister geht nach Tod von elf Babys

Nach dem Tod von elf Neugeborenen in einer Klinik in Tunis ist der tunesische Gesundheitsminister zurückgetreten. Ministerpräsident Youssef Chahed schrieb am Samstagabend (Ortszeit) auf seiner Facebook-Seite, er habe das Rücktrittsgesuch von Minister Abderraouf Cherif angenommen. Die Babys waren am Donnerstag und Freitag in der staatlichen Geburtsklinik La Rabta gestorben.

SN/APA (AFP)/FETHI BELAID Familienmitglieder der Neugeborenen beim Verlassen der Klinik