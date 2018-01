U-Boot-Bauer soll Journalistin vor Mord misshandelt haben

Der dänische Erfinder Peter Madsen hat die Journalistin Kim Wall nach Ansicht der Staatsanwaltschaft misshandelt und gefoltert, bevor er sie an Bord seines U-Bootes ermordete. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die am Dienstag in Kopenhagen komplett veröffentlicht wurde. In der vergangenen Woche hatten die Ermittler mitgeteilt, der Mord sei geplant und vorbereitet gewesen.

SN/apa (afp/archiv) Peter Madsen soll Mord begangen haben