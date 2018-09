"U-Boot-Mörder" Madsen erhält Lebenslange Haft

Der wegen Mordes schuldig gesprochene dänische U-Boot-Bauer Peter Madsen ist in einem Berufungsprozess erneut zu lebenslanger Haft, die in Dänemark nicht zeitlich begrenzt ist, verurteilt worden. Das Gericht in Kopenhagen bestätigte am Mittwoch das Urteil der Vorinstanz. Damit scheiterte Madsen mit seinem Versuch, eine mildere Strafe zu bekommen.

SN/APA (Ritzau Scanpix)/MADS CLAUS Hier ermordete Madsen die Journalistin Kim Wall