Über 445 Tote in Mosambik nach Zyklon "Idai"

Rund zehn Tage nach dem schweren Zyklon "Idai" ist die Zahl der Todesopfer in Mosambik auf mindestens 446 gestiegen. 110.000 Menschen seien in Notunterkünften untergekommen, teilte Umweltminister Celso Correia am Sonntag zudem mit. Insgesamt seien 531.000 Menschen im Land von der Katastrophe betroffen.

SN/APA (AFP)/ADRIEN BARBIER In den Krisengebieten wird immer noch nach Opfern gesucht