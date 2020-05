Über 600 Corona-Tote in Brasilien innerhalb 24 Stunden

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in Brasilien immer schneller an. Den Daten des Gesundheitsministeriums zufolge wurden erstmals mehr als 600 Tote innerhalb von 24 Stunden registriert. Demnach lag die Zahl der Gestorbenen "am schlimmsten Tag", wie das Portal "G1" schrieb, zwischen Dienstag und Mittwoch bei 615.

SN/APA (AFP)/EVARISTO SA Präsidenten-Sprecher Barros mit Corona infiziert