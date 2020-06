Über zwei Millionen Menschen in Burkina Faso droht Hunger

Mehr als zwei Millionen Menschen sind in Burkina Faso von Hunger bedroht. Landesweit würden im Juni und Juli mehr als 2,1 Millionen Menschen unter "schwerer Ernährungsunsicherheit leiden" - rund eine halbe Million mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die Regierung des Landes am Donnerstag mit. Sie kündigte Hilfen von rund 37 Millionen Euro zur Unterstützung gefährdeter Bevölkerungsgruppen an.

SN/APA (AFP)/RAPHAEL DE BENGY Mehr als 2,1 Millionen leiden unter "schwerer Ernährungsunsicherheit"