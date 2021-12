Überdosis oder doch Mord: Der endlose Tod des Radhelden Marco Pantani

Nach 17 Jahren wird wegen Aussagen aus dem Mafia-Umfeld neu ermittelt - wegen Mordverdachts.

Der Pirat kommt nicht zur Ruhe. Dabei ist er seit 17 Jahren tot. Allein und verlassen und mit einer Überdosis im Blut starb Radheld Marco Pantani, den wegen seiner Kopftücher alle "Il Pirata" nannten. Wer er aber tatsächlich so allein und verlassen beim Sterben im Februar 2004, in Rimini im Zimmer 5D in der Residence "La Rose"? Vieles ist wieder offen in dem mysteriösen Fall.

Nun gibt es neue Ermittlungen - wegen Mordes oder Totschlag. Das hat auch ...