Überfall auf Kirche am Heiligen Abend in Nigeria

Mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Boko Haram haben laut Kathpress am Heiligen Abend das Dorf Pemi im Bundesstaat Borno im Nordosten Nigerias angegriffen und mindestens fünf Menschen ermordet. Die Angreifer brannten dabei eine Kirche der evangelikalen Church of the Brethren nieder, wie der Online-Nachrichtendienst Sahara Reporters meldete. Laut dem Nachrichtensender CNN bestätigten lokale Behördenvertreter den Vorfall. Außerdem seien sieben Menschen entführt worden.

SN/APA (AFP)/ISSOUF SANOGO Sicherheitskräfte versuchen Bevölkerung vor Terror zu schützen