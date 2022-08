Überflutungen im Death Valley: Tausend Menschen sitzen fest

Im Death Valley in Kalifornien, dem trockensten Ort der USA, sitzen nach Überschwemmungen rund tausend Menschen fest. Wie die Nationalparkverwaltung mitteilte, wurden nach den ungewöhnlich heftigen Regenfällen am Freitag zwar keine Verletzten gemeldet, aber dutzende Autos steckten in Schlammmassen fest. Alle Straßen in und aus dem Nationalpark waren blockiert. "Beispiellose Regenmengen haben erhebliche Überschwemmungen verursacht", teilte die Nationalparkverwaltung mit.

SN/APA/AFP/NATIONAL PARK SERVICE/- Überflutungen nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen