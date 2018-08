Überschuss für soziale Zwecke

Das kulinarische Erlebnis zählt für Kreuzfahrtpassagiere viel. Costa Cruises hat einige Programme laufen, um den Überschuss zu reduzieren. Und Tausende Essen landen bei Bedürftigen.

Ein großes Kreuzfahrtschiff ist wie eine schwimmende Stadt. Sowohl für die Passagiere als auch für die Mitarbeiter, die im Schichtbetrieb arbeiten, gilt: Das Essen muss reichlich sein, um Publikum ebenso wie Mannschaft bei Laune zu halten. Im Unterschied zur Verpflegung an Land erfolgt die Versorgung aber zentral aus dem Bauch des Schiffes. Unter Deck in den Küchen werken hunderte Mitarbeiter, damit der Nachschub bei den Buffets und in den Restaurants nicht versiegt. Das bietet zentrale Ansatzpunkte, um die Versorgung zu optimieren und die Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden.