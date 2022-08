Überschwemmungen: Pakistan bringt Tausende in Sicherheit

Wegen der Gefahr durch Überschwemmungen haben die Behörden in Pakistan die Evakuierung Tausender angeordnet. Anfangs hätten sich einige Menschen geweigert, ihre Häuser zu verlassen, sagte Bilal Faisi vom Rettungsdienst Rescue 1122 am Samstag. Als der Wasserstand gestiegen sei, hätten sie jedoch eingewilligt. Seit Jahresbeginn sind in Pakistan bereits fast 1.000 Menschen durch die Monsunregen und ihre Folgen gestorben.

SN/APA/AFP/ABDUL MAJEED Viele Menschen haben alles verloren