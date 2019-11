Überschwemmungen und Flutwarnungen nach Unwettern in England

Nach heftigen Regenfällen in der Mitte und im Norden Englands hat die britische Regierung mehr als 120 Flutwarnungen herausgegeben. An fünf Stellen entlang des Flusses Don in der Grafschaft South Yorkshire bestehe Lebensgefahr, teilte die zuständige Behörde am Freitag mit.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Heftige Regenfälle in England