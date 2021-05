Uffizien in Florenz nach Rauchentwicklung evakuiert

Nachdem sich am Mittwoch dichter Rauch im Abzug der Uffizien in Florenz entwickelt hat, ist das Museum aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Feuerwehreinheiten waren an Ort und Stelle im Einsatz, teilte das Museum mit. Kontrollen seien im Gange, berichtete der Museumsdirektor Eike Schmidt. Circa 400 Personen mussten das Museum verlassen. Es gab keine Schäden, teilten die Feuerwehrleute mit.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Uffizien mussten nach Rauchentwicklung evakuiert werden