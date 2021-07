Uffizien über "Classic Nudes" auf Pornhub empört

Die Uffizien und andere weltweit bekannte Museen gehen gegen die Porno-Plattform Pornhub auf die Barrikaden. Sie protestieren gegen die Publikation einer Serie zu erotischen Gemälden und Skulpturen in sechs Kunstmuseen in Europa und den USA, die Pornhub mit dem Titel "Classic Nudes" lanciert hat. Gezeigt wird unter anderem Botticellis Meisterwerk "Die Geburt der Venus", das in den Uffizien aufbewahrt ist.

SN/APA/AFP/ROBERTO BARRETI Cicciolina bewirbt "Classic Nudes" (Archivbild)