Ukraine gedachte Opfer der Katastrophe von Tschernobyl 1986

Am 35. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl hat die Ukraine der Opfer gedacht. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, erinnerte am Montag bei einer Gedenkveranstaltung in der Hauptstadt außerdem an die vielen Menschen, die damals "zum Preis ihrer eigenen Gesundheit und ihres Lebens mit den Folgen der technischen Katastrophe kämpften". Mehr als 600.000 Menschen halfen demnach bei der Beseitigung der Folgen - löschten etwa den Brand und räumten Trümmer weg.

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Auch 35 Jahre später ist das Entsetzen über die Katastrophe noch groß