Ukrainische Polizei beschlagnahmte 400 Kilogramm Kokain

Die ukrainische Polizei hat nach eigenen Angaben einen internationalen Drogenhändlerring zerschlagen und dabei Kokain im Wert von umgerechnet über 50 Millionen Euro beschlagnahmt. Insgesamt seien 400 Kilogramm der Droge in mehreren Razzien sichergestellt worden, teilte die Behörde am Dienstag in Kiew mit. Neun Verdächtige seien festgenommen worden, darunter mindestens vier Ausländer.

SN/APA (dpa/Archiv)/Christian Chari Das Kokain hatte einen Verkaufswert von 50 Millionen Euro