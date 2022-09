Ukrainische Sängerin Jamala dankt mit einem Lied

Der Song "Thank You, Stranger" ist all jenen gewidmet, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Die 39-Jährige war nach Kriegsbeginn selbst nach Rumänien geflüchtet.

Mit der selbstgeschriebenen Gitarrenballade "Thank You, Stranger" bedankt sich die ukrainische Sängerin Jamala bei all jenen Menschen in anderen Staaten, die Flüchtlinge aus ihrem Heimatland aufgenommen haben. Der Song der 39-Jährigen, die 2016 für die Ukraine den Eurovision Song Contest gewonnen hatte, ist Teil einer Kampagne des ukrainischen Außenministeriums. Das Musikvideo zu "Thank You, Stranger" zeigt Bilddokumente von ukrainischen Kindern, die in Nachbarländern kriegsbedingt ein neues Zuhause erhalten haben.

Jamala, die selbst in Rumänien Zuflucht suchen musste, singt in dem Lied über ihre Dankbarkeit und ihre Sehnsucht, in ihre Heimat zurückzukehren. Das Video wird derzeit über die sozialen Medien verschickt. Auf YouTube hat es mehr als 63.000 Aufrufe.