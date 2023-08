Umgebauter Leopard-Panzer hilft bei Feuern in Griechenland

Den elften Tag in Folge hat die Feuerwehr am Dienstag gegen die großen Waldbrände im Nordosten Griechenlands gekämpft. Nach Angaben der Behörden waren 475 Feuerwehrleute im Einsatz - auch mit sechs Löschflugzeugen und vier Hubschraubern. Außerdem wurde aus Mittelgriechenland ein Spezialfahrzeug in die Region transportiert, wie der Nachrichtensender Skai zeigte: ein zum Löschen umgebauter Leopard-Panzer mit einer Kapazität für 15.000 Liter Löschwasser.

BILD: SN/APA/SAKIS MITROLIDIS Brandgefahr in vielen Regionen weiter hoch