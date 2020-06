Umstrittene britische Quarantänepflicht in Kraft

In Großbritannien ist eine umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisen ins Land in Kraft getreten. Seit Montag müssen sich als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie die meisten Einreisenden für zwei Wochen in Isolation geben. Bei der Grenzkontrolle müssen sie Details zu ihrer Reise angeben sowie den Ort benennen, an dem sie sich in Isolation begeben werden.

SN/APA (AFP/Archiv)/TOLGA AKMEN Heathrow Airport: Quarantänepflicht gilt für alle Einreisenden