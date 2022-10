Umweltaktivisten besprühten Lokal von Aston Martin in London

Umweltaktivisten haben einen Showroom des Luxussportwagenherstellers Aston Martin im Zentrum Londons mit orangefarbener Farbe besprüht. Die Mitglieder der Gruppe "Just Stop Oil" versperrten am Sonntag zudem die Straße, in der sich der Ausstellungsraum befindet, durch eine Sitzblockade.

SN/APA/AFP/ISABEL INFANTES Diesmal war kein Gemälde betroffen