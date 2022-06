Umweltminister der Dominikanischen Republik erschossen

Der Umweltminister der Dominikanischen Republik ist in seinem Büro erschossen worden. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, er sei mit Umweltminister Orlando Jorge Mera befreundet gewesen, teilte ein Sprecher des Präsidialamts in Santo Domingo am Montag mit. Zu den Motiven der Bluttat werde noch ermittelt.

Laut Quellen im Umweltministerium betrat der Täter Montagfrüh das Büro des Ressortchefs, als dieser sich in einer Sitzung mit seinen Stellvertretern befand, und eröffnete das Feuer. Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen, wie stark bewaffnete Spezialkräfte in das Ministerium einrückten. Das Gebäude wurde von den Sicherheitskräften geräumt. Mera war der Sohn des früheren dominikanischen Präsidenten Salvador Jorge Blanco (1982-1986). Das Umweltministerium leitete er seit August 2020.