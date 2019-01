Umweltschützer warnen vor Überschallflugzeugen

US-Firmen wollen wieder Flugzeuge für das Reisen mit Überschallgeschwindigkeit bauen - Umweltschützer warnen aber vor Schäden für Gesundheit und Umwelt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Studie rechnet die Umweltorganisation ICCT vor, dass es rund um Frankfurt am Main etwa alle fünf Minuten einen Überschallknall geben könnte, sollten die Firmen ihre Pläne verwirklichen.

SN/APA (dpa)/Patrick Seeger Überschallflugzeuge verbrauchen Unmengen an Treibstoff