UN-Klimagipfel einigt sich auch Abschlusserklärung

Bei der UN-Klimakonferenz in Madrid ist das Plenum am Sonntag zu seiner Abschlusssitzung zusammengekommen. Nach mehrfacher Verschiebung versammelten sich die Delegierten am Vormittag in Madrid, um die Beschlüsse der Konferenz abzusegnen. In der spanischen Hauptstadt hatten zuvor die mit Abstand längsten Verhandlungen bei einer Weltklimakonferenz stattgefunden.

SN/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Viele Demonstranten forderten die Politik zum Handeln auf.