"Unabomber" im Gefängnis gestorben

Der als "Unabomber" in den USA bekanntgewordene Attentäter Ted Kaczynski ist einem Medienbericht zufolge am Samstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Kaczynski sei in einem Gefängnis im US-Bundesstaat North Carolina tot in seiner Zelle aufgefunden worden, berichtete der Sender ABC News unter Berufung auf die US-Gefängnisbehörde. Der frühere Mathematikprofessor hatte zwischen 1978 und 1995 mit mysteriösen Bombenanschlägen in den USA für Angst und Schrecken gesorgt.

BILD: SN/APA/FBI/HANDOUT Ted Kaczynski im Jahr seiner Festnahme 1996